Carceri: donato al capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il presepe vincitore del concorso tra detenuti

(foto archivio)

Oggi una delegazione della casa circondariale di Busto Arsizio si è recata a Roma, per consegnare a Giovanni Russo, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il presepe vincitore del concorso di presepi indetto da don Raffaele Grimaldi, Ispettore nazionale dei cappellani delle carceri, che ha interessato 70 dei 200 penitenziari italiani. Tutti i presepi sono stati realizzati dai detenuti, dopo aver seguito il corso specifico condotto dai volontari del Gruppo presepi Marnate organizzato d’intesa con l’area trattamentale del carcere nei mesi autunnali. I presepi sono restati esposti all’ingresso della sala colloqui degli istituti penitenziari, con l’intento di creare un ambiente natalizio adatto ai bambini in visita ai loro papà in carcere. La delegazione del carcere di Busto Arsizio era composta dal direttore Orazio Sorrentini, il vice comandante Giuseppe De Girolamo, l’ass. capo coordinatore Pierpaolo Giacovazzo ed il cappellano don David Maria Riboldi. Nel consegnare il presepe nelle mani di Russo hanno ricevuto dallo stesso molti apprezzamenti e raccolto la sua intenzione di fare delle opere un’esposizione permanente nel Dipartimento.