Ambiente: Ue alla conferenza di Panama annuncia investimenti per 816,5 milioni di euro per proteggere gli oceani

Oggi, alla conferenza “Our Ocean” a Panama, l’Ue “confermerà il suo forte impegno per la governance internazionale degli oceani annunciando 39 impegni per azioni per l’anno 2023”. Queste azioni, secondo una nota diffusa a Bruxelles, “saranno finanziate con 816,5 milioni di euro. Si tratta di uno degli importi più elevati mai annunciati dall’Unione dall’inizio di queste conferenze nel 2014”. Il commissario per l’ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius, rappresenta l’Ue a Panama. Il tema dell’edizione 2023 è “Il nostro oceano, la nostra connessione”, e “richiede nuovi impegni e sforzi congiunti in tutto il mondo a favore di un oceano sicuro, pulito e gestito in modo sostenibile”. In occasione della conferenza, l’Ue si impegna a coprire tutti i temi di questo evento, come le aree marine protette, l’inquinamento marino, la lotta ai cambiamenti climatici, la pesca sostenibile, le economie blu sostenibili e la sicurezza marittima. “Oltre a queste salvaguardie, oggi l’Unione europea aderisce all’Alleanza d’azione contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata”.