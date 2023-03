Otto marzo: Menorello (Ditelo sui tetti), “una nuova stagione, innanzitutto culturale, di valore della donna e della maternità”

“Il forum ‘Sui tetti’ continuerà a lavorare per la bellezza della maternità che non può essere mercificata”. Così Domenico Menorello, portavoce del network “Ditelo sui tetti”, in occasione della festa della donna che si celebrerà tra pochi giorni. “Al fine di costruire una società equa, occorre reimparare a stupirsi di fronte alla donna e alla maternità e provare orrore se il generare vita diviene paradossalmente schiavitù – osserva Menorello –. Abituarsi a queste ipotesi di commercializzazione delle donne e dei bimbi, così come ormai accade sotto gli stemmi di una falsa pseudo modernità, equivale anche ad arrendersi al fatto che i ricchi usino i più poveri, che l’avere prevalga sull’essere, ipotesi disumana”. Per il portavoce, “questo triste fenomeno deve mobilitare tutti a una grande battaglia culturale, come hanno dimostrato anche autorevoli esponenti del femminismo”. E “per restituire ruolo e valore pubblici alla maternità servono politiche di grande respiro”. Pertanto, conclude, ci aspettiamo “una nuova stagione, innanzitutto culturale, di valore della donna e della maternità”.