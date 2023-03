Ucraina: Kaladich (Fidae), “il 10 marzo una messa per la pace nelle nostre scuole”

“Raccogliamo anche noi l’invito della Cei a celebrare una messa per la pace il prossimo 10 marzo e invitiamo tutte le scuole e gli istituti che ne hanno possibilità a fare altrettanto, affinché si possa trovare il prima possibile una strada per la vera pace”. Così Virginia Kaladich, presidente nazionale della Fidae, in una nota a margine dell’adesione della Federazione all’appello lanciato dalla Conferenza episcopale italiana che chiede alla comunità ecclesiali di unirsi in preghiera venerdì 10 marzo attraverso la celebrazione eucaristica. “L’appuntamento del 10 marzo – aggiunge Kaladich – è anche un’occasione per ricordare che la Fidae, con il patrocinio della Cei, ha lanciato proprio la scorsa settimana il il progetto “Mille lettere per la pace”, rivolto a tutti gli Istituti, di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di spedire gli elaborati al Papa, a cui vorremmo consegnarne alcuni anche a mano, e al patriarca russo Kirill”.