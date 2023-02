Brasile: padre Andreolli nominato vescovo ausiliare della diocesi di Belém do Parà. Gli auguri della Chiesa vicentina

Oggi, mercoledì 1° febbraio, Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare dell’arcidiocesi metropolitana di Belém do Parà (Brasile) il vicentino padre Paolo Andreolli, missionario saveriano. Nato a Cagnano di Pojana Maggiore il 16 dicembre 1972, prete dal 2001, dopo gli studi di filosofia, teologia, pedagogia e spiritualità a Reggio Emilia e a Milano, padre Paolo opera da molti anni (dal 2007) in Amazzonia, dove ha coordinato il lavoro dei missionari saveriani e si è occupato in modo particolare di giovani e vocazioni. L’arcidiocesi di Belém do Parà (di oltre 3 milioni di abitanti), retta dall’arcivescovo Alberto Taveira Corrêa, può ora contare anche sul servizio del giovane vescovo ausiliare vicentino.

Dopo una visita a casa la scorsa estate, così padre Paolo si esprimeva nel suo blog: “In Italia, ho incontrato molti amici: i parrocchiani del mio paesello, Cagnano (Vi), i compagni di classe con cui ho studiato negli anni ‘80 a Vicenza, amici e saveriani di Ancona, Parma e Desio dove ho lavorato 7 anni dopo l’ordinazione presbiterale, molte persone e gruppi. Ogni volta che sono in Italia, rivivo emozioni bellissime. Mi rendo sempre più conto che se sono saveriano oggi, lo devo a tutti voi, amici, parenti, confratelli e benefattori che fanno parte della mia storia. È stato anche commovente constatare gesti di amore, fatti di donazioni materiali, di sacrifici e preghiere”.

A padre Paolo gli auguri da parte del vescovo di Vicenza, mons. Giuliano Brugnotto, e di tutta la comunità diocesana vicentina, per un servizio pastorale gioioso e generoso, sempre dalla parte dei poveri e degli ultimi della terra, che possa contagiare anche di rinnovato vigore e motivazione questa terra berica in cui il novello vescovo ha ricevuto il dono della fede e della vocazione missionaria.