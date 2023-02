Riviste: MeRa, nel numero di febbraio spazio alle “emozioni”

(Foto: Messaggero dei Ragazzi)

Quali sono i sentimenti e le emozioni che accompagnano i ragazzi nella loro vita, a scuola, con gli amici, nel tempo libero? E come li vivono? Nel numero di febbraio del “Messaggero dei Ragazzi” il tema delle emozioni campeggia fin dalla copertina dedicata all’ultima puntata del fumetto “Merlino”, un adolescente che, tra mille difficoltà familiari, come la malattia della madre, si scopre innamorato. La storia, di Clement e Maurel per la collana “I racconti dei cuori perduti” della casa editrice francese Delcourt, è stata pubblicata da dicembre scorso in esclusiva per l’Italia dal MeRa, con la traduzione di Luisa Varotto.

All’interno del mensile l’inchiesta “Emozioni” di Maria Giulia Baiocchi è tutta incentrata su questo scrigno prezioso che portiamo dentro di noi e, in particolare, sulla tempesta emotiva che caratterizza l’adolescenza, con alcune testimonianze di 16enni e consigli utili per imparare a educare le emozioni.

Di emozioni parla anche Sarah Fahr, giovane pallavolista e cavaliere della Repubblica, che risponde alle domande dei lettori del MeRa nell’intervista curata da Laura Pisanello e intitolata “Sarah Fahr campionessa di volley”.

Il dossier del mese “Salviamo il cibo per salvare il pianeta” di Lichena Bertinato, in occasione del 5 febbraio, Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, insegna come evitarlo con piccoli accorgimenti quotidiani e uno stile di vita sostenibile ed equo. Perché ogni anno nel mondo ben 1,3 miliardi e mezzo di tonnellate di cibo, ovvero un terzo del cibo prodotto, finiscono nella spazzatura. Uno spreco medio di 121 kg di cibo a persona. Uno schiaffo scandaloso agli 800 milioni di persone nel mondo che vivono in condizioni di povertà estrema e malnutrizione. Senza parlare che l’8-10% delle emissioni di gas serra sono causate dal cibo prodotto: sprecarlo significa influire negativamente anche sul cambiamento climatico.

Continua anche il ciclo dedicato a testimoni del passato inaugurato a gennaio nella rubrica Incredibile di fra Simplicio. A febbraio è “Raoul Follereau” che “racconta in prima persona” la sua vita ai giovanissimi lettori del MeRa. Una vita donata per curare circa un milione di lebbrosi, percorrendo in lungo e in largo il mondo.

Sempre il direttore del mensile, in “Arrivederci, Benedetto”, ricorda con gratitudine il coraggio, l’intelligenza e l’umiltà del Papa emerito Joseph Ratzinger, mancato il 31 dicembre scorso.

Nella sezione musica, il ritratto-intervista “La luce nella musica” di Francesca Binfarè dedicato a Noor (parola persiana che significa “luce”), la cantautrice esordiente che ha vinto Area Sanremo e partecipato alla finale di Sanremo Giovani lo scorso dicembre.

Da questo numero, infine, la testata in copertina è arricchita da una coccarda per ricordare il primo premio assoluto ricevuto dal MeRa l’anno scorso come miglior giornalino per ragazzi, nell’ambito della 14° edizione del Premio nazionale “Città di Chiavari”.