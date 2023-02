Commissione Ue: “Piano Green” per un’industria a emissioni nette zero. Von der Leyen, “Europa guidi la rivoluzione delle tecnologie pulite”

La Commissione europea presenta un “Piano industriale Green” per rendere più competitiva l’industria europea a emissioni nette zero e sostenere la rapida transizione verso la neutralità climatica. Lo comunica in una nota la Commissione europea. L’obiettivo è favorire l’aumento della capacità produttiva dell’Ue per le tecnologie e i prodotti a emissioni zero. Il piano si basa su “iniziative precedenti e sui punti di forza del mercato unico dell’Ue, integrando gli sforzi in corso nell’ambito dell’European Green Deal e di RePowerEu”. Quattro i punti principali: un ambiente normativo prevedibile e semplificato, un accesso più rapido ai finanziamenti, il rafforzamento delle competenze e l’apertura del commercio a catene di approvvigionamento resilienti. La Commissione Ue ha inviato agli Stati membri anche “una bozza di proposta per trasformare il Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato in un Quadro temporaneo di crisi e transizione per facilitare e accelerare la transizione verde dell’Europa”. Questa proposta punta a garantire un accesso più rapido ai finanziamenti per le imprese che operano nell’Ue. “L’Europa è determinata a guidare la rivoluzione delle tecnologie pulite. Per le nostre imprese e i nostri cittadini, ciò significa trasformare le competenze in posti di lavoro di qualità e l’innovazione in produzione di massa, grazie a un quadro normativo più semplice e veloce”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.