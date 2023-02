Diocesi: Faenza, incontro con l’Ong russa Memorial, premio Nobel per la pace 2022, e dono del libro di mons. Toso tradotto in russo

(foto diocesi Faenza-Modigliana)

Si è svolto sabato a Faenza l’incontro con Elena Zhemkova, presidente dell’Ong russa Memorial premiata con il Nobel per la pace 2022, organizzato dal Centro di solidarietà di Faenza con il patrocinio della diocesi di Faenza-Modigliana e del comune di Faenza, per conoscere l’attività dell’organizzazione che da anni è impegnata per ricostruire e custodire la memoria delle atrocità di massa compiute per ragioni politiche dal regime sovietico all’inizio del ‘900.

Durante l’incontro – informa la diocesi in una nota diffusa oggi– il vicario generale della diocesi, don Michele Morandi, ha donato a Zhemkova che vive in esilio a Berlino, il libro del vescovo mons. Mario Toso “Per una nuova democrazia” (edito dalla Libreria editrice vaticana) tradotto in lingua russa.