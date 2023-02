Diocesi: Bolzano-Bressanone, dal 3 febbraio il vescovo Muser inizia la visita pastorale a Malles

(Foto: diocesi di Bolzano-Bressanone)

Dal 3 febbraio riprendono le visite pastorali del vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser. Fino ai primi di maggio sono in calendario gli incontri nella nuova unità pastorale di Malles in val Venosta con le sue 11 parrocchie. In questo fine settimana mons. Muser farà tappa a Tubre, Malles, nell’abbazia di Monte Maria e a Sluderno.

Venerdì 3 febbraio, alle 10, il vescovo celebra la festa del patrono a Tubre e nel pomeriggio a Malles incontra il decano, i parroci e i cooperatori. Sabato 4 in mattinata il colloquio con i giovani nell’abbazia di Monte Maria, nel pomeriggio la visita del vescovo al centro di protezione civile di Malles e l’incontro con le organizzazioni di volontariato e soccorso. A seguire l’incontro con i consigli parrocchiali.

Domenica 5 febbraio alle 10 è fissata la celebrazione eucaristica a Sluderno, cui seguirà l’incontro del vescovo con la comunità locale.

La visita pastorale in Venosta prosegue nel successivo fine settimana: l’11 e il 12 febbraio mons. Muser incontrerà tra l’altro i residenti della casa di riposo di Sluderno, avrà un colloquio a Malles con gli insegnanti di religione e celebrerà la messa festiva a Tarces.

Il programma degli incontri riprenderà poi a marzo. Domenica 5 marzo sarà infatti istituita ufficialmente la nuova unità pastorale nel corso di una celebrazione eucaristica a Malles. La visita pastorale si concluderà domenica 7 maggio con un pellegrinaggio da Burgusio all’abbazia di Monte Maria.