Vita consacrata: Savona, le celebrazioni presiedute dal vescovo Marino

In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio, giovedì il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà alle 18 una celebrazione eucaristica in cattedrale con la partecipazione dei religiosi e delle religiose della diocesi. La messa sarà preceduta, alle 17.30 nella Cappella Sistina, dalla benedizione delle candele, simbolo di Cristo, che è “luce per illuminare le genti”, come il Bambino Gesù viene chiamato da Simeone. Seguirà la processione con i ceri verso la cattedrale Nostra Signora Assunta per la celebrazione pontificale.

Alla vigilia oggi, mercoledì 1° febbraio, alle 18, il vescovo Marino presiederà la consueta liturgia nella cappella delle Suore della Purificazione di Maria Santissima. Nel calendario tridentino la festa della Presentazione di Gesù era chiamata infatti “della Purificazione della Beata Vergine Maria”. La riforma introdotta dal Concilio Vaticano II ha poi voluto manifestare più chiaramente la centralità della figura di Cristo.

Infine, il Centro diocesano vocazioni e la congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve invitano a partecipare alle adorazioni eucaristiche “24 ore per il Signore” per pregare per le vocazioni alla vita consacrata. L’iniziativa si tiene una volta al mese dal mattino presto fino a mezzanotte nella cappella in via santa Maria Maggiore: il prossimo appuntamento sarà il 17 febbraio.