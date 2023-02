Diocesi: Savona, la testimonianza delle Carmelitane nel 4° incontro della “Scuola della Parola”

È in programma per venerdì 3 febbraio, alle 21 nella chiesa Santa Maria Giuseppa Rossello, nel quartiere Villetta di Savona, il quarto incontro della “Scuola della Parola 2022-2023” guidato dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino. Il tema scelto per il cammino di quest’anno è “Cercava di vedere chi era Gesù (Lc 19, 3). Figure della ricerca”.

Durante la serata di preghiera e riflessione verrà proposta una testimonianza registrata delle Carmelitane scalze del monastero Santa Teresa.

Gli appuntamenti della “Scuola della Parola” proseguiranno il 3 marzo, il 14 aprile e il 5 maggio per concludersi il 27 maggio in occasione della veglia di Pentecoste.