Vita consacrata: Viterbo, domani celebrazione al santuario di Santa Rosa presieduta da mons. Piazza

In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio, domani il vescovo di Viterbo, mons. Orazio Francesco Piazza, presiederà alle 17 una celebrazione eucaristica presso il santuario di Santa Rosa a Viterbo con la partecipazione dei religiosi e delle religiose della diocesi.

La celebrazione si inserisce ogni anno nella festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio e come ogni anno far la possibilità durante la celebrazione eucaristica di rinnovare la consacrazione e rimettere il Signore al centro della vita di ciascun consacrato e consacrata per camminare con gioia nella novità del Vangelo.

La Giornata di preghiera, che si celebra in tutto il mondo, offre la possibilità ancora una volta di pregare in modo particolare per i religiosi e le religiose della diocesi presenti nei tanti istituti di vita consacrata, monastica, contemplativa, eremitica, claustrale maschili e femminili veramente numerosi in diocesi.

L’annuale ricorrenza è anche importante per far prendere consapevolezza alle nostre comunità che la vita donata al Signore nella vita religiosa è bella ed è piena di gioia, e diventa pertanto per i fedeli e le comunità parrocchiali occasione per implorare dal Signore nuove vocazioni alla vita consacrata.