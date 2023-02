Papa in Sud Sudan: Tv2000, domani sera in onda il documentario “L’ultimo nato”

In occasione del viaggio di Papa Francesco in Sud Sudan, Tv2000 domani, giovedì 2 febbraio, alle ore 22.50, trasmette “L’ultimo nato” di Nicola Berti, documentario che ripercorre gli ultimi quindici anni di storia del Paese partendo da un osservatorio speciale, quello di Medici con l’Africa Cuamm.

Il Sud Sudan è l’ultimo nato tra gli Stati del mondo, costituitosi nel 2011 dopo la più lunga delle guerre africane. Un Paese giovane, pieno di speranza nel futuro e nella ricostruzione, che a soli due anni dall’indipendenza, precipita in una nuova guerra civile interna che provoca migliaia di sfollati e mette in ginocchio la popolazione.

L’Ong ha iniziato il suo intervento nel 2006 e ha sempre continuato a camminare a fianco della popolazione locale, nonostante le difficoltà e il conflitto. Storie di impegno a favore di mamme e bambini, di rifugiati e giovani infermieri e ostetriche in formazione. Storie di fragilità e fatiche, ma anche di tanti esili semi di futuro tenacemente coltivati. Un lavoro quotidiano, fatto di piccoli passi, per costruire una speranza di pace dal basso.