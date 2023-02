Gmg 2023: Dicastero Laici, famiglia e vita, oltre 200 vescovi hanno espresso intenzione di partecipare e il numero è in crescita. Giovani da 180 Paesi

(Foto Dicastero)

In occasione del quarto anniversario del raduno di Panama (22-27 gennaio 2019) al quale parteciparono giovani di quasi 160 Paesi, gli organizzatori della prossima Gmg di Lisbona 2023 – guidati dal coordinatore generale, mons. Américo Aguiar – si sono recati a Panama per partecipare, insieme all’arcivescovo di Panama, mons. Américo Aguiar – si sono recati a Panama per partecipare, insieme all’arcivescovo di Panama, mons. José Ulloa Mendieta, alle celebrazioni di 350° anniversario del trasferimento della Città di Panama e della cattedrale metropolitana. Per l’occasione hanno incontrato il comitato locale (Col) che preparò la Giornata mondiale della gioventù nel 2019. Lo rende noto l’Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita. Intanto, a meno di 200 giorni dalla Gmg di Lisbona, è stato anche rinnovato il sito web ufficiale www.lisboa2023.org ora disponibile in 5 lingue, dove è possibile trovare approfondimenti sui preparativi spirituali e logistici, come pure sul pellegrinaggio dei simboli della Giornata mondiale della gioventù, la croce e l’icona, che dal marzo 2022 stanno visitando le diverse diocesi portoghesi. In questi giorni, i simboli si trovano nell’arcidiocesi di Braga. Proseguono nel frattempo le iscrizioni: secondo i dati preliminari del sistema di iscrizione, ad oggi l’intenzione di partecipare alla Gmg è stata già dichiarata da giovani di 180 Paesi e da quasi 200 vescovi (e i numeri crescono ogni giorno di più). Tra gli iscritti ci sono anche i pellegrini che, oltre alla partecipazione al programma della Gmg, vogliono anche condividere i loro talenti e carismi durante il Festival della Gioventù, che fa parte dal programma ufficiale dell’evento. Per loro il termine di iscrizione suggerito è il 5 di febbraio. Lo scorso 20 gennaio Papa Francesco, in un videomessaggio, aveva parlato di 400mila giovani già iscritti.