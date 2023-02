Gmg 2023: Geoparco Arouca, 170 giovani piantano 1.200 alberi per sensibilizzare sulla Custodia del Creato

Nei giorni scorsi 1.200 alberi, sugheri e querce, dedicati alla Gmg, sono stati piantati nel Geoparco di Arouca (Portogallo) per mano di 170 giovani. L’opera di piantumazione è stata interamente finanziata con i proventi della Giornata mondiale della gioventù (Gmg) Global Race, un’iniziativa lanciata nell’ottobre 2022 dalla Fondazione Gmg Lisbona 2023 e da Move Sports, con il patrocinio ufficiale della Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Erano presenti i rappresentanti del Segretariato diocesano per la gioventù (Sdpj), gli scout del Nucleo di Terras de Santa Maria, l’Associazione giovanile 4540 Arouca, il gruppo di giovani di Mansores, il Consiglio parrocchiale di Moldes e l’Associazione per la terra di Moldes. Contemporaneamente, si è svolta un’altra azione presso il Lipor Adventure Park & Ecological Trail, a Baguim do Monte (Gondomar) /Ermesinde (Valongo), dove sono stati piantati circa 150 alberi autoctoni, anch’essi dedicati alla Gmg Lisbona 2023. Come ha dichiarato José Manuel Ribeiro, presidente del consiglio di amministrazione di Lipor, a Voz Portucalense, “il nostro legame con la Gmg è stato quasi naturale. È un momento molto importante nella vita della comunità cristiana, dove c’è anche una preoccupazione per la biodiversità e la sostenibilità”. Le azioni di piantumazione rientrano nella “Global Tree Initiative” che ha lo scopo di allertare sull’importanza della biodiversità e dei cambiamenti climatici, sensibilizzando sugli effetti di questi ultimi. Sono già più di 4.000 gli alberi dedicati alla Gmg di Lisbona piantati in varie parti del mondo, come Angola, India, Nigeria, Francia, Australia, Brasile e Portogallo.