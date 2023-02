Vita consacrata: Tortona, domani in cattedrale celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Marini

In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio, giovedì il vescovo di Tortona, mons. Guido Marini, presiederà alle 17 una celebrazione eucaristica in cattedrale con la partecipazione dei religiosi e delle religiose della diocesi. Nel corso della liturgia – viene sottolineato in una nota – saranno ricordati gli anniversari di professione religiosa.

“Tutti i fedeli sono invitati a partecipare per far sentire l’affetto della Chiesa diocesana ai consacrati e alle consacrate”, prosegue la nota. Anche perché – evidenzia don Maurizio Ceriani, vicario episcopale per la vita consacrata e il diaconato permanente – “la Chiesa senza la vita consacrata sarebbe semplicemente impensabile e, semmai una Chiesa locale dovesse perdere la presenza bella della vita consacrata, si troverebbe estremamente povera”. “Certamente – aggiunge il sacerdote – nel presente non mancano le problematiche e dobbiamo registrare, principalmente in Europa, un continuo assottigliarsi dei numeri col relativo aumento dell’età dei consacrati e delle consacrate. Questa situazione deve portare non tanto allo sconforto, quanto alla maggior valorizzazione e considerazione della vita religiosa”.