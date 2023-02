Vita consacrata: Alghero-Bosa, domani celebrazione in cattedrale con mons. Morfino

In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio, giovedì il vescovo di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, presiederà alle 17 una celebrazione eucaristica in cattedrale con la partecipazione dei religiosi e delle religiose della diocesi.

Il tema scelto quest’anno – “Vita consacrata, cantiere del servizio e della fraternità nella quotidianità” – “invita consacrati e consacrate a continuare a costruire comunità che siano sempre più case accoglienti e segno vivo del Regno”, si legge in una nota della diocesi.

“Vogliamo ‘sognare’ oggi – afferma p. Pasquale Agostino, vicario episcopale per la vita consacrata – una vita consacrata che sia capace di ‘mescolarsi’, ‘di penetrare nella più alta contemplazione e nello stesso tempo rimanere mescolata, vicina ad ogni uomo e donna nel quotidiano. Essere capace di perdersi nella folla, per informarla del divino, come s’inzuppa un pezzo di pane nel vino. Siamo stati resi partecipi dei disegni di Dio sull’umanità, per condividere col prossimo l’onta, la fame, le percosse, le brevi gioie’ (Chiara Lubich, scritti spirituali/1, pag.27). Siamo chiamati ad essere: ‘Vite che parlano’, ‘mescolati’, testimoni di come la vita, se confessata nella sua dimensione di dono, acquista la sua pienezza, il suo significato profondo”.

La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su Catalan Tv al canale 15 del digitale terrestre.