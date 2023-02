Cinema: 23° Sudestival in Puglia tra Monopoli, Bari, Polignano e Fasano. 60 proiezioni, 40 ospiti. Apertura con Kim Rossi Stuart, madrina Bianca Nappi

Al via la 23ª edizione del Sudestival in Puglia, con sede a Monopoli e sezioni parallele a Fasano, Polignano a Mare e Bari; la manifestazione, in campo sino al 17 marzo, è promossa dell’Associazione culturale Sguardi, afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’Afic, nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola promosso da Mic e Mim. In calendario 35 giorni di festival, 60 proiezioni, 6 sezioni, 12 premi e oltre 40 ospiti.

Due i volti in primo piano per la 23a edizione: Kim Rossi Stuart, che presenta il suo ultimo film “Brado”, raccontandosi professionalmente anche in una Masterclass, e l’attrice Bianca Nappi (“Le indagini di Lolita Lobosco”), scelta come madrina ufficiale della manifestazione. Tra gli altri artisti Claudia Gerini con l’esordio alla regia “Tapirulan” e Davide Ferrario con il documentario “Le biblioteche del mondo”.

“Se il pubblico sta cambiando – ha affermato Michele Suma, direttore artistico del Sudestival – abbandonando la liturgia della sala, noi abbiamo lavorato a una edizione di 35 giornate di festival per riproporre lo stare insieme, la condivisione, il dialogo, lo scambio e la conoscenza; l’attenzione formativa ai giovani e giovanissimi ne è strategia portante, grazie anche al finanziamento Cips che lo consente. Il Sudestival riproporrà la magia della sala, della fruizione collettiva di quel fascio di luce che porta le storie e la storia del cinema italiano degli esordi. Perché il cinema è, ancora, un momento formidabile per emozionarsi in compagnia”.

Tra gli eventi in cartellone occupano un posto speciale le Masterclass. Oltre a quella con Kim Rossi Stuart, sono da richiamare quelle con: il regista Claudio Cupellini, il direttore della fotografia Duccio Cimatti, la regista Margherita Ferri, lo sceneggiatore Salvatore De Mola, Marco Spoletini e il giornalista Mauro Gervasini. Ancora, due incontri aperti al pubblico: con il montatore Marco Spoletini e il regista Massimiliano Bruno.

Nel corso del Sudestival anche un omaggio a Enzo Jannacci, artista che ha abitato la terra di confine tra musica e cinema, con la proiezione del film “L’udienza” (1972) di Marco Ferreri e la presentazione del libro di Enzo Gentile, insieme alla performance musicale di Paolo Jannacci. Da segnalare poi un focus dedicato al cinema armeno, con iniziative a Bari e a Polignano a Mare, in gemellaggio con il Gaiff – Golden Apricot Yerevan International Film Festival, per celebrare i cento anni del cinema armeno. Tra i titoli in anteprima: “Three graves of the artist” di Harutyun Kachatryan.

Infine, da non dimenticare la linea educational della rassegna. Il Sudestival conta infatti su una Giuria Giovani, che coinvolge 9 Istituti di Istruzione Secondaria del Territorio, per un totale di oltre 1.000 studenti provenienti da Monopoli e Fasano. E sempre di taglio educational è la sezione Kids, con la direzione artistica di Marino Guarnieri e i laboratori curati dall’Allegra Brigata di Monopoli. Il programma dettagliato del Sudestival è disponibile sul portale Sudestival.org