Spagna: card. Osoro (Madrid), “no alla violenza, essere artigiani di pace”

Il card. Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid, dedica la sua lettera settimanale alla pace e alla fraternità dopo l’attacco di un uomo armato la scorsa settimana a due chiese cattoliche ad Algeciras, che ha provocato la morte di un sacrestano e diversi feriti, tra cui un salesiano.

“Appresa la notizia, ancor più esecrabile perché il nome di Dio è stato usato sacrilegamente per giustificare il delitto, ho fatto presente sul mio account Twitter che eravamo sgomenti. Uniti alle vittime e alla Chiesa pellegrina a Cadice, abbiamo pregato e continuiamo a pregare ‘per la fine della violenza – che distrugge la vita e la fraternità – e per essere ‘artigiani di pace’”, ha affermato il porporato.

Parlando del defunto, il cardinale sottolinea che, “con la sua presenza permanente e spesso silenziosa nel tempio”, è stato “esempio di come dobbiamo essere noi cristiani nel mondo: guardando il Padre e ai fratelli, sempre pronti a tendere una mano”.

Il porporato, che ha partecipato oggi, mercoledì 1° febbraio, a un evento del “Patto per la convivenza”, ringrazia nel suo testo per la vicinanza e l’affetto da parte della società civile e della comunità musulmana. “Mi conforta sottolineare – assicura – l’abbraccio e le condoglianze che ho ricevuto in questo incontro dal segretario della Commissione islamica di Spagna, Mohamed Ajana”.