Guerra: Fondazione Terra Santa, lanciata petizione “Io sto con Papa Francesco per la pace in Ucraina e in ogni altra parte della Terra”

“Io sto con Papa Francesco per la pace in Ucraina e in ogni altra parte della Terra”: è questa la petizione lanciata oggi sulla piattaforma www.change.org dalla Fondazione Terra Santa con l’obiettivo di sostenere l’impegno di Papa Francesco per la pace in Ucraina e in ogni altra parte della Terra. Facendo seguito all’appello lanciato dal Pontefice nel suo recentissimo libro “Un’enciclica sulla pace in Ucraina”, nel quale invita tutte le donne e gli uomini di buona volontà ad agire ad ogni livello per la cessazione del conflitto tra Russia e Ucraina e per favorire una pace giusta e duratura, Fondazione Terra Santa, si legge in un comunicato, “vuole farsi eco dell’appello del Santo Padre, lanciando, nell’imminenza del primo anniversario dell’inizio della guerra (24 febbraio), una petizione per mobilitare l’opinione pubblica a sostegno del dialogo tra le parti in conflitto e per la pace. Tra i primi ad aderire Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.