Vita consacrata: Bari, domani in cattedrale celebrazione con religiose e religiosi

In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio, giovedì padre Luigi Gaetani, vicario episcopale per la vita consacrata dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, presiederà alle 18.30 in cattedrale una celebrazione eucaristica alla quale parteciperanno consacrate e consacrati della diocesi.

Ricordando che quest’anno il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica invita a riflettere sul tema “Sorelle e fratelli per la missione”, dall’arcidiocesi auspicano che “i superiori/e maggiori, le superiore/i delle comunità, i maestri/e di formazione con i giovani frati/suore, tutti i consacrati e le consacrate presenti nella nostra arcidiocesi vivano, con senso di attiva partecipazione ecclesiale, il comune rendimento di grazie in mezzo al popolo di Dio”.