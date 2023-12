Diocesi: Lucca, morto ieri a 79 anni Massimo Toschi. Mons. Giulietti, “rimane la sua testimonianza di dignità, di impegno sociale e politico, di limpida fede”

È morto nella serata di ieri, martedì 5 dicembre, Massimo Toschi, 79 anni, figura di spicco del mondo cattolico non solo lucchese. Era ricoverato in ospedale. La comunità diocesana – si legge in una nota – ha accolto con dolore la notizia della morte di Toschi e porge le più sentite condoglianze a tutti i familiari e agli amici. L’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, ha commentato: “Il tetto è stato scoperchiato e Massimo è ora davanti al suo Signore, che ha cercato, amato e servito soprattutto nella persona dei bambini e dei disabili. Rimane la sua testimonianza di dignità, di impegno sociale e politico, di limpida fede e di appartenenza ecclesiale critica e sincera ad un tempo”. “L’impegno per una maggiore accessibilità degli spazi liturgici che caratterizza la visita pastorale in corso – sottolinea l’arcivescovo – è nato per una sua sollecitazione e sarà un modo per tener desta e onorare la sua memoria nella diocesi”.

Nato a Porcari, in provincia di Lucca, il 25 settembre 1944, fin dagli anni dei suoi studi – viene ricordato su Toscana Oggi – si è dedicato anche all’impegno sociale e civile. L’attenzione al Sud del mondo, la nomina a consigliere per la pace, la cooperazione e i diritti umani del presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, lo hanno portato in diversi Paesi dell’Africa, del Medi Oriente e dei Balcani. Notevole anche la sua attività pubblicistica, l’ultimo suo libro intervista è stato presentato a Lucca il 13 novembre scorso alla presenza di amici di sempre come Romano Prodi, Alberto Melloni, Patrizia Giunti e altri. Nelle ultime settimane, dopo aver superato il Covid, le sue condizioni già precarie si sono ulteriormente aggravate.

I funerali di Toschi saranno celebrati domani 7 dicembre, alle 15 nella cattedrale di San Martino a Lucca, e saranno presieduti da mons. Giulietti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /