Terremoto Centro Italia: Croce Rossa, sabato inaugurazione del Centro polifunzionale “Maria Ciccotti”

È l’undicesima opera post Sisma 2016 realizzata dalla Croce Rossa italiana quella che verrà inaugurata il 2 dicembre a Valfornace, in provincia di Macerata. Il Centro polifunzionale, intitolato alla pittrice Maria Ciccotti, è frutto dell’impegno della Cri nelle zone interessate dal terremoto che colpì duramente il Centro Italia, causando centinaia di morti e distruggendo numerosi centri abitati. La struttura, in linea con le “green policy” della Cri, si legge in una nota della stessa Croce Rossa, è stata progettata in base ai principi degli edifici nZEB, con l’obiettivo di realizzare un’opera energeticamente sostenibile. I lavori sono terminati a settembre 2023. Con questo nuovo centro, la Croce Rossa italiana consegna di fatto alla comunità un nuovo punto di aggregazione sociale e di inclusione. L’opera è stata realizzata attraverso le donazioni di Esselunga e del Comitato di Lucca della Cri. In occasione della cerimonia di inaugurazione, sarà inoltre consegnato alla struttura un Dae per uso adulto pediatrico, donato da Poste Italiane, dispositivo che integra la rete di cardioprotezione realizzata dalla Cri nelle aree del Cratere Sisma. Si tratta del sedicesimo Dae donato ad oggi ai Comuni delle zone colpite dal Sisma del 2016. All’incontro parteciperanno Massimo Citracca, sindaco di Valfornace, Guido Castelli, commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa italiana, Gianluca Pasqui, vicepresidente del Consiglio della Regione Marche. È stato inoltre invitato a partecipare, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

