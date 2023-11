Diocesi: Loreto, a settembre 2024 il pellegrinaggio alla Santa Casa degli alpini

Si terrà il 27, il 28 e il 29 settembre 2024 il primo pellegrinaggio degli Alpini al santuario della Santa Casa di Loreto. L’evento si celebrerà in concomitanza con l’annuale raduno del 4° Raggruppamento Ana.

Il tema del pellegrinaggio sarà: “La Famiglia alpina alla Casa di Maria” per invocare insieme il dono della pace.

Per l’organizzazione del pellegrinaggio del prossimo anno, in questo mese di novembre si è svolto un primo sopralluogo in Loreto da parte del Consiglio direttivo nazionale e della Presidenza della Sezione Marche dell’Associazione nazionale alpini (Ana).

“Nella sua storia ultrasecolare, sulla spinta di umanità scaturita dal primo conflitto mondiale, l’Associazione nazionale alpini ha sempre perseguito il sogno di pace e fraternità, traducendolo in opere di solidarietà e soccorso universalmente apprezzate. Essere tra la gente e per la gente è diventato così naturalmente una sorta di regola: in occasione del Raduno del IV Raggruppamento, perciò, diventerà quasi naturale per gli alpini recarsi in pellegrinaggio alla Madonna di Loreto, Regina della pace, per testimoniare la loro fede e il loro impegno costante in questa missione di umanità”, spiega Sebastiano Favero, presidente nazionale dell’Associazione nazionale alpini.

“Questo pellegrinaggio è una bella iniziativa di spiritualità e amicizia. Il tema scelto richiama valori insostituibili: la famiglia, la casa e la pace. Nella Casa di Maria, dove il Principe della pace si è fatto Uomo, gli alpini e gli amici degli alpini troveranno grazia e benedizione per proseguire con rinnovata fiducia nella loro missione di solidarietà e di soccorso in Italia e nel mondo, promuovendo opere di pace e di aiuto ad ogni livello. Come santuario e come territorio siamo tutti chiamati ad accogliere con gioia la Famiglia alpina”, commenta così mons. Fabio Dal Cin, delegato pontificio di Loreto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /