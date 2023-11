Diocesi: Sant’Angelo dei Lombardi, il 2 dicembre Assemblea dedicata al Cammino sinodale

Sabato 2 dicembre, alle ore 10, presso il santuario diocesano di San Rocco in Lioni, si terrà la prima Assemblea diocesana di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia dedicata, come da circa tre anni, al Cammino sinodale.

“Abbiamo compreso che ascoltarci e riflettere insieme su come portare l’annuncio gioioso del Vangelo nel nostro quotidiano costituisce un punto di non ritorno. In effetti, anche se a piccoli passi, si constata che accogliendoci l’un l’altro, seppur nelle diversità di vedute e carismi, riusciamo, come singoli e come Chiesa, a favorire quella conversione pastorale che ci porta all’apertura nei confronti del mondo come sollecitato da Papa Francesco”, scrive l’arcivescovo Pasquale Cascio.

Mons. Vito Serritella, già docente di Filosofia presso l’Istituto Teologico di Basilicata; attualmente cappellano di Sua Santità e esperto in Diritto canonico, già direttore dell’Ufficio Catechistico dell’arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, aiuterà a individuare nuove piste percorribili anche in vista dei Tavoli sinodali nelle quattro Zone pastorali previsti per il mese di gennaio. La sua relazione si intitolerà: “Dal Sinodo al Convegno diocesano… Dalle Assemblee ai Tavoli sinodali…”.

