Rai Tre: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani speciale sul Meeting di Rimini

È stato un Meeting dei grandi numeri, ma anche delle grandi questioni, dove si son ritrovati la voglia di incontrarsi e il piacere di fare comunità. Sulla Via di Damasco, domenica 4 settembre, su Rai Tre, alle 8.30, racconta l’incontro riminese di Comunione e Liberazione, che quest’anno ha celebrato il centenario della nascita di don Luigi Giussani, di cui è in corso il processo di beatificazione.

Attraverso le immagini e i volti dei protagonisti, Eva Crosetta entrerà nel cuore di questa straordinaria esperienza di popolo che ha fatto suo il metodo e la lezione di don Giussani, riscoprendosi Chiesa e comunità. È stato così per mons. Massimo Camisasca (vescovo di Reggio Emilia) e per il prof. Carmine Di Martino (Univ. Milano), le prime voci della puntata, entrambi trasformati radicalmente dall’incontro con don Gius. E risalendo alla sorgente delle profezie del fondatore, seguirà l’intervista al primo presidente laico di Cl, Davide Prosperi, che ha assunto l’impegno di guidare la Fraternità nel segno della comunione e del servizio alla Chiesa. Dopo il monito di Bernhard Scholz (presidente della Fondazione Meeting) di portare il clima del Meeting anche fuori, tra i campi minati del mondo, la puntata prosegue con le testimonianze di fede e di vita di Giovanni Scifoni (attore) e di Daniele Mencarelli (poeta e scrittore), personaggi eclettici con la stessa passione per l’uomo e la santità. In coda al programma di Vito Sidoti, altre storie di speranza e di pace con suor Azidane, mons. Pierbattista Pizzaballa, prof. Binlan, Luca Sommacal, don Claudio Burgio, Daniela Lucangeli e Alberto Bonfanti; filo conduttore di queste storie: la passione per l’uomo.