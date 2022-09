Diocesi: Saluzzo, domani in cattedrale la celebrazione per san Chiaffredo presieduta dal vescovo Bodo

La Chiesa di Saluzzo celebrerà domani la festa patronale di san Chiaffredo. Con la messa che sarà celebrata oggi alle 18.30 in cattedrale si concluderà il triduo di preparazione. Domani, domenica 4 settembre, dopo la prima messa celebrata in cattedrale alle 8, alle 9.45 è prevista l’accoglienza ufficiale delle autorità cittadine, da parte del vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, e dei Canonici, sul sagrato del duomo. Alle 10, la messa solenne in onore di san Chiaffredo, presieduta dal vescovo e animata dalla corale Beato Ancina.