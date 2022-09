Cammino sinodale: Casale Monferrato, dopo il Consiglio pastorale diocesano aperto di ieri sera il 6 settembre incontro con mons. Castellucci

La comunità ecclesiale di Casale Monferrato ha ripreso ieri sera il cammino sinodale in diocesi. Lo ha fatto con una riunione del Consiglio pastorale diocesano aperta sono stati presentati e si è riflettuto sulla sintesi diocesana della prima fase del cammino e sul documento “I Cantieri di Betania”.

Il percorso proseguirà martedì 6 settembre, alle 20.45 nella cattedrale di Sant’Evasio, con un primo incontro assembleare diocesano al quale interverrà mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, che – spiega una nota della diocesi “aiuterà a capire come è possibile coniugare la crisi attuale con le possibilità aperte dal Sinodo”.

Per la serata del 14 settembre, poi, è in programma l’assemblea diocesana aperta a tutti che sarà ospitata dalle20.45, sempre in cattedrale. A presiederla il vescovo Gianni Sacchi.