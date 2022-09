Diocesi: Novara, oggi a Ghiffa si celebra la Giornata per la custodia del Creato

La diocesi di Novara celebra oggi, sabato 3 settembre, la 17ª Giornata nazionale per la custodia del Creato, appuntamento che i vescovi italiani quest’anno hanno voluto dedicare al tema “‘Prese il pane, rese grazie’ (Lc 22,19). Il tutto nel frammento”.

La Giornata novarese sarà ospitata al Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa. Per le 9.30 è fissato il ritrovo presso il monastero delle benedettine del SS. Sacramento dove si terrà un momento di preghiera e riflessione con le monache. La mattinata proseguirà con una passeggiata “per vivere l’esperienza del camminare insieme contemplando le bellezze del paesaggio”: sarà “vissuta con un ritmo lento e adatto a tutti”, assicurano dalla diocesi. L’arrivo al Sacro Monte è previsto per le 12.15. Nel pomeriggio, alle 14.30 è previsto un momento di riflessione e preghiera animato dal coro dei Work in Progress sul tema “Torniamo al gusto del pane… Rivediamo la bellezza del Creato”. Sarà poi la celebrazione eucaristica che il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, presiederà alle 15.30 a concludere la Giornata.