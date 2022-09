Diocesi: Montepulciano-Chiusi-Pienza, nel pomeriggio l’inizio del ministero episcopale del card. Lojudice

La Chiesa di Montepulciano-Chiusi-Pienza accoglierà nel pomeriggio di oggi, sabato 3 settembre, il suo nuovo pastore, il card. Augusto Paolo Lojudice. Il porporato è stato chiamato a guidare la diocesi da Papa Francesco lo scorso 21 luglio unendola “in persona Episcopi” a quella di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, della quale Lojudice è arcivescovo metropolita dal 2019.

Alle 15.30 di oggi è in programma l’accoglienza del nuovo pastore al confine della diocesi per proseguire verso il santuario diocesano della Madonna del Rifugio per una Preghiera di affidamento e la visita alla Rsa di Poggio Baldino.

Alle 17 è previsto l’arrivo in piazza Grande con il saluto del sindaco di Montepulciano e, a seguire, alle 18 in cattedrale la celebrazione eucaristica che segnerà l’inizio del ministero episcopale.