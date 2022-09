Confraternite: il 17 e il 18 settembre ad Ovada il primo Cammino interregionale di fraternità di Liguria, Piemonte e Lombardia

Centinaia di Confraternite sono attese ad Ovada il 17 e il 18 settembre prossimi al primo Cammino interregionale di fraternità di Liguria, Piemonte e Lombardia. Per due giorni, Ovada e il territorio circostante ospiteranno così alcune migliaia di confratelli, familiari, fedeli e sacerdoti. Sarà presente anche il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova. Come si legge sul sito web www.radunoconfraterniteovada2022.it, “Ovada è stata scelta per la posizione baricentrica rispetto alle tre grandi città coinvolte (Genova, Milano e Torino), oltre che per la presenza di numerose Confraternite sul territorio, radicate nel tessuto sociale e legate a tradizioni talvolta antichissime”. Inoltre “l’Ovadese è, non solo patria di Santi importanti ma anche custode di pievi, chiese, cappelle tra le più antiche del Piemonte”. Si prospetta quindi un week end intenso, non solo dal punto di vista religioso perché “eventi analoghi svolti negli scorsi anni hanno dimostrato la capacità di attirare migliaia di persone, diventando quindi non solo una manifestazione di fede e di culto, ma anche un formidabile strumento di promozione del territorio che lo accoglie”. Nei giorni precedenti sono previsti inoltre eventi collaterali, quali mostre fotografiche, visite guidate, conferenze. Per l’occasione verranno anche realizzate alcune pubblicazioni. Le celebrazioni inizieranno quindi nel pomeriggio di sabato 17 per proseguire per tutta la giornata di domenica 18. In mattinata, alle 10, sul sagrato della chiesa di N.S. Assunta verrà celebrata la messa solenne presieduta dal vescovo di Acqui, mons. Testore alla quale seguirà la processione per le vie della città. Nel pomeriggio alle 16.30 nella chiesa parrocchiale si terranno i vespri solenni presieduti dal card. Angelo Bagnasco, con l’esposizione eucaristica, l’adorazione e la benedizione. Tutte le informazioni sul raduno e sulle varie iniziative collaterali sono disponibili su www.radunoconfraterniteovada2022.it.