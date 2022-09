Papa Francesco: approvato il Regolamento della Commissione di controllo per il progetto di rinnovo della caserma della Guardia Svizzera

Papa Francesco, nel corso dell’udienza concessa al cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, lo scorso 22 agosto, ha approvato il Regolamento della Commissione di Controllo per il progetto di rinnovo della caserma della Guardia Svizzera Pontificia. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede diffondendo il “Rescriptum ex Audientia SS.mi”.

La Commissione, si legge nel testo, “è l’organismo decisionale per tutte le questioni relative al progetto, compresa la definizione della tempistica dei lavori. Compete unicamente ad essa intrattenere rapporti con la Fondazione”. La Commissione è presieduta dal segretario di Stato; sono membri di diritto l’assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato, con funzioni di coordinatore, il segretario generale del Governatorato, il segretario dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il direttore della Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato e il presidente della Commissione per la Tutela dei monumenti storici ed artistici della Santa Sede. Se necessario, la Commissione potrà invitare alle proprie riunioni rappresentanti della Fondazione, che presenzieranno senza diritto di voto, e avvalersi del supporto di gruppi tecnici di lavoro all’uopo costituiti.