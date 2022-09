Nuovi Orizzonti: nuova cittadella a Medjugorje. Amirante (fondatrice), “vogliamo che diventi per molti un luogo di pace”

(foto Nuovi Orizzonti)

“Medjugorje è da sempre un luogo di pace e alcune piccole e semplici cose qui diventano ricche di significati”. Così Chiara Amirante, fondatrice della comunità internazionale Nuovi Orizzonti, in visita nella Cittadella Orizzonti di pace a Medjugorje, aperta in 2 sedi all’accoglienza. “Vogliamo – ha spiegato – che diventi per molti un luogo di pace. Metteremo a disposizione di chi ne ha bisogno più di 200 posti per dormire, mangiare e riposare, con lo spirito che ci guida nella via della pace, affinché attraverso la pace personale, possiamo noi tutti costruire la pace nel mondo”. Durante la visita a Medjugorje, la fondatrice di Nuovi Orizzonti ha partecipato alla messa celebrata da un sacerdote ucraino assieme ai giovani in fuga dalla guerra, sottolineando come le 2 sedi aperte siano nel pieno delle attività a sostegno dei più fragili, di chi scappa da una guerra, di chi cerca riparo, sicurezza, protezione, di chi cerca una speranza, un presente e un futuro più sereno. La sede Casa San Giuseppe a Medjugorje accoglie diverse famiglie ucraine in fuga, mamme e bambini che da maggio ad oggi sono diventate parte della famiglia Nuovi Orizzonti dedicandosi anche loro alle attività umanitarie in Bosnia Erzegovina, dove l’associazione sostiene da anni circa 200 famiglie povere dei campi profughi. Contemporaneamente proseguono le attività ordinarie della comunità in Italia e nei vari Paesi in cui l’associazione è presente, così come prosegue il progetto umanitario di distribuzione di beni di prima necessità, attraverso alcune spedizioni in Polonia e in Ucraina. In Italia Nuovi Orizzonti ha già accolto più di 400 persone da inizio febbraio ad oggi, alcune orientandole ad un ricongiungimento parentale dove era possibile, altre in forma stabile nelle proprie sedi.