Tv2000 e Inblu2000: un nuovo logo ad arco con lo sguardo rivolto al futuro

(Foto Tv2000)

Non più un reticolo di meridiani e paralleli ma un segno grafico stilizzato con un punto di vista alto, dallo spazio. Tv2000 e InBlu2000 cambiano logo e avviano un processo per diventare una media company integrata con una forte propensione digitale. È la novità presentata stamane a Roma dalle due emittenti della Conferenza episcopale italiana che per l’occasione hanno lanciato il rebranding, il restyling del sito web, al quale si accompagna un rilancio e un maggiore utilizzo dei social.

Nel nuovo logo l’elemento terra, presente nelle varie versioni del logo Tv2000 e ad oggi sempre rappresentato come un reticolo che richiama meridiani e paralleli, ovvero il ‘wireframe’ del globo terrestre, è rielaborato e rimane presente, ma ora sotto forma di segno grafico stilizzato, senza reticolo e con un punto di vista alto, dallo spazio. Lo sguardo viene rivolto al futuro, verso est, per poter scorgere la prima luce, l’alba del nuovo giorno. La forma finale del pittogramma rappresenta la fascia luminosa che avvolge il globo durante i primi momenti dell’alba. Il nuovo simbolo ‘arco’, così semplificato, “richiama alla predisposizione positiva del tempo che verrà: noi siamo così illuminati dalla prima calda e diretta luce solare che avvolge. Parole chiave: terra, sole, luce, speranza, domani, futuro”, si legge in un comunicato.

È la prima tappa di un percorso che porta al Giubileo di Tv2000 e InBlu2000: a febbraio 2023 saranno 25 anni dalla nascita delle due emittenti Cei che hanno oggi un forte posizionamento, originale e fuori dagli schemi del mainstream, una squadra giornalistica, autoriale e tecnica solida e rodata, produzioni di alta qualità che portano in eredità anche un ricchissimo archivio multimediale.