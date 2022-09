Festival della Missione: il messaggio di benvenuto di mons. Delpini. “Incaricati di seminare sorrisi, mandati per dire parole di Vangelo”

(Milano) Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, rivolge un messaggio agli organizzatori e ai partecipanti al Festival della Missione, ospitato dalla diocesi ambrosiana nei prossimi 29 settembre-2 ottobre. Scrive: “‘Fratelli, sorelle, dove andate?’. Ci sono persone aggressive, frenetiche, eccitate che sono, per così dire, infastidite dalle domande. ‘Dove vuoi che andiamo? A lavorare, guadagnare sempre di più! A divertirci, a godere sempre di più! A fare esperienze, sempre più esotiche, sempre più estreme!’. ‘Fratelli, sorelle, dove andate?’. Ci sono persone malate di desolazione e di tristezza: ‘Dove vuoi che andiamo? Andiamo verso il nulla, andiamo verso l’inarrestabile declino. Di futuro non ce n’è più. La speranza è un bene esaurito’. ‘Fratelli, sorelle, dove andate?’. Ci sono persone liete, operose, vive: ‘Andiamo perché abbiamo una missione. Siamo incaricati di seminare sorrisi. Siamo in missione: siamo mandati per dire parole di Vangelo. Siamo in missione: mettiamo mano all’impresa di celebrare la gioia di essere tutti sorelle e fratelli!’”. Delpini aggiunge: “Per questo la missione a Milano diventa un festival. Per la città, per i milanesi, per gli italiani, per te, per voi, da qualsiasi parte del mondo siate venuti”.