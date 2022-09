Santità: Costa (sociologa), “oggi più che mai c’è bisogno di santi”

“Oggi, più che mai, c’è la necessità di santi, perché il loro esempio può aiutare l’umanità contemporanea a riconciliare la secolarità del mondo con la radicalità del Vangelo”. Ne è convinta Cecilia Costa, docente di Sociologia dei processi culturali e Sociologia dell’educazione all’Università Roma Tre, segretario del Dicastero delle Cause dei Santi, intervenuta alla presentazione del Convegno “La santità oggi”, in sala stampa vaticana. “I santi testimoniano un vissuto controcorrente rispetto alla logica del momento”, ha detto la relatrice: “I santi sono nella storia ma fanno anche storia e la loro storia santa può rendere possibile una conversione culturale, sociale, individuale, dall’egoismo all’altruismo in grado di riportare armonia, solidarietà, fratellanza e bontà nel mondo”. “Un programma intenso, che vorremmo non tanto esaurisse l’argomento, ma offrisse spunti per portare avanti lo studio e la riflessione su queste tematiche, che guidano il lavoro del Dicastero delle Cause dei Santi”, così mons. Fabio Fabene ha definito le quattro giornate del convegno, che si concluderà il 6 ottobre con l’udienza con Papa Francesco. “Se dovessi cogliere un elemento trasversale di tutto il Convegno, mi pare che sia decisivo proprio il tema della cultura”, ha sintetizzato: “La sfida è quella di trovare vie per le quali Chiesa e mondo possano condividere un codice religioso ed etico, di concetti e di esperienze”.