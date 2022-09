Elezioni: Sassari, domani incontro-dibattito pubblico “Il tempo della partecipazione per una cittadinanza attiva” con don Bignami (Cei)

“Il tempo della partecipazione per una cittadinanza attiva”. Questo il tema dell’incontro-dibattito promosso dalla “Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e religioni” per la serata di domani, martedì 20 settembre, a Sassari. L’appuntamento, in vista delle prossime elezioni politiche, vedrà come relatore don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Sassari, mons. Gian Franco Saba. A moderare il dibattito, ospitato dalle 18.30 nella sala Mons. Isgrò (corso Margherita di Savoia 53, Sassari), sarà la giornalista Vannalisa Manca.