Elezioni: diocesi Genova, stasera incontro con i candidati alla Camera. Presenti l’arcivescovo Tasca e il vescovo ausiliare Anselmi

In occasione delle prossime elezioni politiche, la diocesi di Genova ha organizzato un incontro con i candidati al Collegio uninominale alla Camera 2 e 3. Ad ascoltare i candidati saranno presenti anche l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, e il vescovo ausiliare, mons. Nicolò Anselmi. L’incontro si svolgerà oggi, lunedì 19 settembre, alle 18 presso la Sala Quadrivium ed è organizzato dai responsabili del Percorso diocesano di formazione politica coordinato da don Massimiliano Moretti, parroco di Santa Zita e cappellano del lavoro. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube de Il Cittadino. L’emittente televisiva Telepace 1 (canale 12) lo riproporrà in differita alle 21.