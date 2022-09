Diocesi: Novara, domenica ad Arona il Convegno catechistico di avvio dell’anno pastorale

“Bibbia e catechesi. Un dialogo fecondo”. Sarà questo il tema del Convegno catechistico diocesano in programma per domenica 25 settembre ad Arona (No). L’appuntamento, ospitato dalle 9.30 alle 16.30 presso l’oratorio San Carlo, è promosso dall’Ufficio Catechesi e liturgia della diocesi di Novara.

“Il convegno – afferma Monica Prandi responsabile diocesana della catechesi – aprirà il nostro anno catechistico diocesano. È l’occasione per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi esperienze e domande”. Le riflessione proposte ai partecipanti saranno guidate da due bibliste. Al mattino Monica Prandi si soffermerà sui testi biblici degli Atti degli Apostoli che presentano le missioni del diacono Filippo: “Ci domanderemo se potrebbero essere l’icona degli orientamenti diocesani per la progettazione catechistica”, spiega. Nel pomeriggio saranno offerte proposte e provocazioni sul ruolo della Bibbia e della narrazione nella catechesi dei ragazzi con l’intervento, a cura di suor Elisa Cagnazzo, della comunità della Trasfigurazione di Asti, dal titolo “Una catechesi più biblica e narrativa?”.