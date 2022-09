Diocesi: Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, il programma degli eventi per la Giornata della custodia del Creato

(foto diocesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo)

Il 24 e 25 settembre sono in programma nella diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, una serie di iniziative per celebrare la XVII Giornata della Custodia del creato dal titolo “Prese il pane e rese grazie”, organizzate dai diversi Uffici diocesani tra cui Caritas, Pastorale sociale e del lavoro e Progetto Policoro. Il calendario degli appuntamenti si aprirà sabato a Posta Fibreno, con una mostra di disegni dedicati ai temi delle giornate, realizzati dai bambini delle parrocchie e dei centri estivi, oltre che dai detenuti del carcere di Cassino. Nella stessa giornata si svolgerà un’escursione divulgativa sulla biodiversità animale e vegetale della Riserva naturale del lago di Posta Fibreno, a cura dell’associazione Natura Loci. Al termine della giornata è prevista la visita del vecchio mulino ad acqua ed un laboratorio didattico per i bambini in compagnia di giochi e animazioni. Domenica 25 settembre sarà possibile partecipare ad un cammino penitenziale che partirà dal convento di San Francesco a Vicalvi, dove saranno esposte per l’occasione le sacre reliquie, ed arriverà al Castello di Vicalvi, ex ospedale militare. Al rientro sarà celebrata la messa nel convento, mentre nel pomeriggio si svolgerà il convegno dal titolo “Ambiente, demografia, economia: nuovi paradigmi per lo sviluppo sostenibile alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa”, introdotto da mons. Gerardo Antonazzo, con la partecipazione di Antonio Fazio e Giulio de Rita, moderati da Francesco Rabotti. Tutti gli eventi hanno l’obiettivo di sensibilizzare il territorio e le istituzioni laiche ed ecclesiali ai temi, dello sviluppo umano integrale per la cura sociale e pastorale del creato e della società. Questo è quanto si legge nel comunicato della diocesi che sottolinea come, in questo periodo particolare, si avvertisse l’esigenza di un’occasione di fraterna riflessione sui concetti di “Fraternità”, “Amicizia sociale” e “bene comune”, così come espressi da Papa Francesco nelle encicliche Fratelli tutti e Laudato si’. Un concetto da riportare poi nelle parrocchie ed in famiglia, vivendo in comunità il 23 ottobre prossimo, una giornata dedicata alla custodia del creato, in cui piantare le piante che saranno donate a termine delle manifestazioni del 24 e 25 settembre.