Giovanni Paolo I: “Una musica per Papa Luciani beato”, un nuovo brano dal duo Becattini e Starita

(foto

Un nuovo brano si aggiunge alla raccolta “Una musica per Papa Luciani beato”, il progetto della Fondazione Papa Luciani Onlus e del Musal-Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (Bl), per celebrare la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. La canzone si intitola “Profumo di libertà” ed è composta da Mauro Becattini e Lucio Starita. Sul sito del Musal sono disponibili le interviste degli artisti, i loro pensieri per Papa Luciani e le emozioni che hanno voluto tramettere con questo omaggio artistico. Il progetto “Una musica per Papa Luciani beato” terminerà il 9 ottobre, entro questa data chi vuole può inviare la canzone e/o il video all’indirizzo info@fondazionepapaluciani.com, ricevendo in regalo la tessera amico del Musal ed un attestato di ringraziamento.