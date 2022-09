“L’Italia segue con preoccupazione le notizie che giungono da Mamfe in Camerun, dove un gruppo armato ha incendiato una chiesa e rapito 8 persone”. Così il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in un tweet. “L’Italia – affermano dalla Farnesina – condanna questo atto di violenza, auspica pronta liberazione degli ostaggi e riafferma impegno italiano per la libertà di religione o credo”.