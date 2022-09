Elezioni: card. Zuppi, “trovare nella casa comune un terreno di incontro e dialogo con forze e sensibilità anche diverse”

“Ascolta la voce del Creato – #chiamati alla responsabilità” è il titolo della mobilitazione promossa dal Movimento Laudato Si’ che ha avuto inizio ieri in vista delle prossime elezioni politiche. La mobilitazione è stata presentata in occasione dell’ultimo incontro online degli animatori e dei circoli Laudato Si’ aperto a tutti.

“Sono contento di partecipare a questo incontro, perché vorrei dirvi grazie”, ha detto il card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, partecipando all’apertura dell’appuntamento. “C’è davvero tanto bisogno che i circoli crescano, affinino le loro ‘battaglie’, perché c’è un enorme bisogno di fronte a ciò sta succedendo a tutti i livelli”, ha proseguito Zuppi sottolineando che “è da incoscienti continuare ad agire pensando che tanto poi si aggiusta tutto”. Di qui un’esortazione: “Credo quindi che un terreno di incontro, di alleanze, di dialogo con forze e sensibilità anche diverse sia importante per trovare nella casa comune un terreno di incontro. Ancora vi ringrazio, sono molto contento e vi auguro anche oggi di continuare a lavorare affinché i circoli crescano perché oggi c’è tanta inconsapevolezza, incoscienza e alle volte della confusione, ma non dobbiamo mai dimenticare la grande ecologia della pace e le intossicazioni dell’odio e dei nazionalismi. Buon lavoro e grazie”.

Ad ispirare il titolo della mobilitazione, spiegano gli organizzatori, sono le parole di Papa Francesco che, nel Messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, 1° settembre, scrive: “Ascoltando queste grida amare, dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i sistemi dannosi”.