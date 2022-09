Diocesi: San Benedetto del Tronto, la solidarietà del Rabbino di Ancona Sciunnach alle Marche alluvionate

In occasione dei lutti che hanno colpito la Regione Marche, a causa del maltempo, il Rabbino di Ancona, David E. Sciunnach, ha inviato ieri una lettera al governatore delle Marche Acquaroli e al sindaco di Senigallia Olivetti. La lettera è riportata dal settimanale della diocesi di San Benedetto del Tronto, “Ancora on line”: “Oggi in tutta Europa è celebrata la Giornata Europea della Cultura Ebraica, parimenti ci avviciniamo alla data imminente del Capodanno ebraico, giornata di introspezione, riflessione e autoesame interiore. Gli ebrei vivono in questa splendida Regione da oltre mille anni, incluse le località ferite dai recentissimi disastri naturali. Ci stringiamo ai nostri concittadini marchigiani, e in particolare alle famiglie delle vittime, pregando per loro e per i loro cari strappati alla vita. La nostra Comunità – sottolinea il Rabbino – partecipa affranta a questi lutti. Nondimeno, eleviamo oggi le nostre parole perché i rappresentanti delle istituzioni, assieme alle persone impegnate nella società civile, sempre tutelino e sorveglino lo straordinario, ma complesso e difficile, territorio marchigiano. Solidarietà, fedeltà e impegno per il territorio, e rispetto possano essere l’obiettivo comune per il futuro condiviso”.