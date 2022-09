Papa Francesco: Angelus, appello per l’Azerbaigian e il “martoriato popolo ucraino”

“Sono addolorato per i recenti combattimenti tra l’Azerbaigian e l’Armenia. Esprimo la mia spirituale vicinanza alle famiglie delle vittime, ed esorto le parti a rispettare il cessate-il-fuoco, in vista di un accordo di pace”. È l’appello del Papa, al termine dell’Angelus di ieri. “Non dimentichiamo: la pace è possibile quando tacciono le armi e incomincia il dialogo!”, ha proseguito Francesco: “E continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra”. Il Papa, inoltre, ha ringraziato per il viaggio compiuto nei giorni scorsi in Kazahstan, annunciando che sarà oggetto dell’udienza generale di mercoledì prossimo.