Lavoro: Orlando (ministro), “quello dei migranti è connesso alle sorti dell’Italia”

“Il lavoro dei migranti è connesso alle sorti dell’Italia, con una sensibilità amplificata: colpito più duramente dalle crisi, ma subito reattivo nelle riprese. Dobbiamo, quindi, approcciarlo in un’ottica di sistema, come abbiamo fatto negli scorsi mesi semplificando gli ingressi per lavoro o favorendo insieme alle parti sociali percorsi di inserimento nel settore edile, oltre ad aver posto come prioritario, anche per gli obiettivi del Pnrr, il contrasto al lavoro sommerso e al caporalato”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, commenta i contenuti del XII Rapporto annuale “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia”, pubblicato oggi sul sito del ministero. “Allo stesso tempo – aggiunge Orlando –, la lotta alle disuguaglianze e l’impegno a proteggere i più vulnerabili non possono voltare le spalle ai migranti. Sui destini delle troppe famiglie che vivono sotto la soglia della povertà si gioca il futuro di tutto il Paese”.