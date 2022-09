Pace: il 21 settembre al via programma nazionale di educazione civica nelle scuole italiane

Il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della pace. Una rete di organizzazioni ed enti locali lancerà in quella giornata, in numerose scuole italiane, un “Programma nazionale di educazione civica e di cura delle giovani generazioni denominato Per-la-pace. Con-la-cura”. “Questo è il tempo difficile in cui dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per diffondere la cultura della pace investendo sulle giovani generazioni”, ha dichiarato Flavio Lotti coordinatore della PerugiAssisi. Si tratta di uno strumento didattico innovativo che consente di liberare le loro energie positive e intelligenze formando cittadini sempre più consapevoli, capaci e responsabili. Il Programma “Per-la-pace. Con-la-cura” 2022-2023 è promosso da: Rete nazionale delle Scuole per la pace, Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, Tavola della pace, Centro diritti umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” dell’Università di Padova, Eis- Scuola di alta formazione “Educare all’incontro e alla solidarietà” della Lumsa di Roma. Sarà possibile partecipare iscrivendosi sulla piattaforma Zoom.