“Desidero assicurare la mia preghiera per le popolazioni delle Marche colpite da una violenta inondazione. Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Il Signore dia forza a quelle comunità!”. Con queste parole il Papa, al termine dell’Angelus di ieri, ha ricordato il popolo marchigiano, devastato dalle alluvioni di questi giorni che hanno provocato, finora, 11 vittime accertate.