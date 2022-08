Solidarietà: Grottammare, il sostegno di tante persone alla Fondazione Ospedale Salesi

(foto Giornale Grottammare)

Si è conclusa a Grottammare la settimana di eventi con filo conduttore: “Il sorriso è la magia” organizzata dal giornale “Grottammare” in collaborazione con l’azienda vivaistica Piante Marconi a sostegno della Fondazione Ospedale Salesi. Dal concerto all’alba tenuto dal gruppo dei Morgen Brass il 31 luglio, fino alla serata con il filosofo Cesare Catà di ieri, la settimana ha visto diversi appuntamenti, tra i quali il laboratorio di pittura per bambini tenuto da Patrizio Moscardelli, i tornei di ping pong e bigliardino ed il concerto d’arpa celtica di Elena Cacciagrano nella chiesa di San Giovanni Battista, organizzato in collaborazione con i Musei Sistini del Piceno, che ha visto il saluto di mons. Federico Pompei e di mons. Vincenzo Catani. “Siamo veramente contenti che i nostri sforzi siano stati ripagati da tanta partecipazione. Siamo sicuri che la generosità dei grottammaresi non mancherà e che doneranno, grazie ai bussolotti presenti in tutti gli chalet di Grottammare, un’offerta che aiuterà a sostenere la Fondazione Ospedale Salesi”: sono le parole del di Simone Incicco, direttore del giornale “Grottammare”.