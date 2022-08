Diocesi: Agrigento, l’arcivescovo Damiano ha annunciato l’ordinazione presbiterale di tre giovani diaconi il 7 ottobre

Sabato 6 agosto, Festa della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo, nella parrocchia dedicata alla Trasfigurazione del Signore a Palma di Montechiaro, l’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ha annunciato l’ordinazione presbiterale di tre giovani diaconi. L’arcivescovo si è recato a Palma per l’immissione canonica del nuovo parroco del Villaggio Giordano, don Calogero Sallì. Al termine della celebrazione eucaristia, ha detto: “Carissimi, vi annuncio con gioia che il prossimo 7 ottobre, memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario, in Cattedrale, ordinerò presbiteri don Salvatore Casà, della comunità ecclesiale di Raffadali, don Angelo Porrello, della comunità ecclesiale di Licata e don Marco Scirica, della comunità ecclesiale di Menfi”.

Mons. Damiano ha, inoltre comunicato nuovi avvicendamenti pastorali. “Accompagniamo – ha concluso il presule – con la preghiera i presbiteri, i diaconi e le comunità coinvolte negli avvicendamenti. Grati al Signore per le prossime ordinazioni presbiterali continuiamo a pregare il ‘padrone della messe’ perché continui a benedire la nostra Chiesa sgrigentina”.